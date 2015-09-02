金砖国家：9月2日股汇市收盘纵览

路透9月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月2日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报796.68点，下跌0.55%。
中国股市：沪综指小幅收低，午后银行股护盘迹象明显
中国汇市：人民币连六日收涨刷新三周新高，中间价四连升难阻离岸下跌
香港股市：恒指触及两年来最低收盘位，继续受中国内地股市拖累
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巴西股市：自三日跌势中反弹，出口绩优股推动大盘。指标股指Bovespa指数 收报46,463.961点，上涨2.17%。
巴西汇市：巴西雷亚尔跌至2002年以来最弱水准，因市场预期该国财政赤字扩大，更加担心巴西将失去投资级债信评级。雷亚尔兑美元 收报3.7591/98，上日收报3.6875/80。
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南非股市：指标Top-40指数 收报43,699.53点，上涨1.67%；大盘综合指数 收报49,228.77点，上涨1.47%。
南非汇市：南非兰特兑美元跌至10日低位，续受国内疲弱及全球忧虑打压
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印度股市：收低近1%，为逾一年来最低收盘水准，因中国、美国以及欧洲疲弱的制造业数据让全球风险厌恶情绪升温。BSE指数 收报25,453.56点，下跌0.95%；NSE指数 收报7,717点，下跌0.88%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.185/66.195，上日收报66.215/66.225。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报789.39点，下跌1.95%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报429.56点，下跌2.06%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.079，贬值0.34%；卢布兑欧元 报75.3,升值0.37%。(完)
(整理 郑茵 审校 李爽)