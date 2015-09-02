EIA库存周报：美国上周原油库存上升，因炼厂加工量下滑且进口增加

路透纽约9月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存意外上升，因炼厂加工量连续第四周下降，且进口量增加。但上周汽油库存下降。

8月28日止当周原油库存 增加470万桶至4.554亿桶，为4月以来最大单周增幅，分析师原先预计当周原油库存保持不变。上周美国原油日进口量 增加65.6万桶至740万桶。

EIA数据还显示，美国原油期货合约 交割地--库欣的原油库存下降38.8万桶至5,730万桶。

分析师预计，由于炼厂关闭维修，今秋库欣原油库存将上升，有可能超过今春创下的6,220万桶的纪录高点。

“虽然一些季节性因素导致原油库存会在每年这个时候增加，但400多万桶的增幅是利空消息，而且也高于正常水平，”ICAP的大宗商品专家Scott Shelton说。

美国原油期货在EIA报告公布前上下波动，在报告公布后扩大跌幅，布兰特原油在数据公布后转为下跌。

EIA的数据显示，炼厂原油日加工量 减少26.9万桶，1,640万桶。产能利用率 下降1.7个百分点，至92.8%。

汽油库存 下降27.1万桶，路透调查访问的分析师预计为下降130万桶。