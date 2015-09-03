《全球汇市》美元兑日圆和欧元因股市回升而反弹，静待欧央行会议

原油价格反弹，因市场整体信心改善，但那并没有提振加元。受制于7月贸易数据出炉前的谨慎情绪，加元走势挣扎，加拿大将在今日稍晚公布这项数据。

该数据受到密切关注，市场希望依据它评估便宜的油价对加国出口的影响，以及加元贬值对加国经济到底有多少正面影响。

加元兑美元 几无变动，报1.3268加元。

另一商品货币澳元表现好一些。澳元兑美元 小涨0.1%至0.7046美元，略脱离了周三创下的六年半低点0.6982美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1208 1.1226 -0.16 -7.35 1.2097

美元/日圆 120.61 120.32 +0.24 +0.78 119.68

欧元/日圆 135.18 135.05 +0.10 -6.63 144.78

美元/瑞郎 0.9706 0.9685 +0.22 -2.36 0.9941

英镑/美元 1.5300 1.5299 +0.01 -1.75 1.5573

美元/加元 1.3267 1.3263 +0.03 +14.19 1.1618

澳元/美元 0.7041 0.7036 +0.07 -13.80 0.8168

新西兰元/美元 0.6367 0.6344 +0.36 -18.34 0.7797

澳元/日圆 84.920 84.640 +0.33 -13.13 97.750

新西兰元/日圆 76.790 76.320 +0.62 -17.70 93.310

英镑/日圆 184.53 184.01 +0.28 -0.99 186.38

澳元/新西兰元 1.1048 1.1072 -0.22 +5.53 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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