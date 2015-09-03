台湾汇市：台币实质价位狭幅整理，股市上扬抵销韩元贬值压力

路透台北9月3日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘狭幅整理。虽然国际美元转强，韩元兑美元 走贬，不过外资买卖皆有，且股市上涨，使得台币低档有撑，偏向盘整。

交易员表示，昨日美国ADP就业数据虽稍不如预期，但市场仍解读有利于升息，美元因而偏强。目前市场预估周五将公布的8月非农就业岗位增加22-23万个，只要高于20万，相信也会朝有利美国升息的方向解读。

〞基本还是反映对美国升息的预期，就随着经济数据上上下下。〞一位银行交易主管说。

银行交易员表示，由于今日香港休市，所以汇率报价偏宽。在周五非农数据公布前，台币兑美元还是不脱盘整格局。

据路透对分析师的访查，8月非农就业岗位可能增加22万个，7月时为增加21.5万个。不过数据也有可能疲弱，因为过去几年的8月数据初值往往都较为疲弱，但之后会上修。

台币早盘实质交易区间落在32.476-32.530；上日交易区间在32.425-32.620。

本地时间10:16，台湾股市 涨0.45%；韩元兑美元 早盘暂报1,186.3，上日收报1,180.7。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点自折价转小幅溢价；一个月美元/台币远汇 报32.505/32.545，上日收在32.450。

交易员预测今日集中交易区间： • 32.450-32.550

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