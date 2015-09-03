台湾汇市：台币实质价位狭幅整理，股市上扬抵销韩元贬值压力

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透台北9月3日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘狭幅整理。虽然国际美元转强，韩元兑美元 走贬，不过外资买卖皆有，且股市上涨，使得台币低档有撑，偏向盘整。
交易员表示，昨日美国ADP就业数据虽稍不如预期，但市场仍解读有利于升息，美元因而偏强。目前市场预估周五将公布的8月非农就业岗位增加22-23万个，只要高于20万，相信也会朝有利美国升息的方向解读。
〞基本还是反映对美国升息的预期，就随着经济数据上上下下。〞一位银行交易主管说。
银行交易员表示，由于今日香港休市，所以汇率报价偏宽。在周五非农数据公布前，台币兑美元还是不脱盘整格局。
据路透对分析师的访查，8月非农就业岗位可能增加22万个，7月时为增加21.5万个。不过数据也有可能疲弱，因为过去几年的8月数据初值往往都较为疲弱，但之后会上修。
台币早盘实质交易区间落在32.476-32.530；上日交易区间在32.425-32.620。
本地时间10:16，台湾股市 涨0.45%；韩元兑美元 早盘暂报1,186.3，上日收报1,180.7。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点自折价转小幅溢价；一个月美元/台币远汇 报32.505/32.545，上日收在32.450。
交易员预测今日集中交易区间： • 32.450-32.550
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--美国数据：8月ADP民间就业人数增加19.0万人，预估为增加20.1万人
--《全球汇市》美元反弹，因全球股市回稳及美国就业数据带动升息预期 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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