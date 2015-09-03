芝加哥期市：小麦期货续跌，再次触及合约低点

12月玉米 下跌0.3%至3.66-1/2美元，上日收低0.4%。

供应充足和美国出口前景黯淡，令小麦价格承压。

上日收盘后，主要小麦买家--埃及GASC标购一批小麦，数量未具体说明。埃及上周招标时，美国小麦均没有提出报价。

美元走强让海外买家采购美国大宗商品时会相对较贵，使得整个市场基调偏空。

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)