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货币新闻 | 2015年 9月 3日 星期四 09:23 BJT

芝加哥期市：小麦期货续跌，再次触及合约低点

12月玉米 下跌0.3%至3.66-1/2美元，上日收低0.4%。

供应充足和美国出口前景黯淡，令小麦价格承压。

上日收盘后，主要小麦买家--埃及GASC标购一批小麦，数量未具体说明。埃及上周招标时，美国小麦均没有提出报价。

美元走强让海外买家采购美国大宗商品时会相对较贵，使得整个市场基调偏空。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 477.25 -1.75 -0.37% -1.85% 501.47 29

CBOT玉米 366.50 -1.00 -0.27% -0.68% 379.13 28

CBOT大豆 875.25 1.25 +0.14% +0.14% 917.90 35

CBOT稻米 $11.96 $0.00 +0.00% -1.69% $11.81 56

美国原油 $45.98 -$0.27 -0.58% +1.26% $44.21 59

汇率

欧元/美元 $1.121 -$0.002 -0.15% -0.95%

美元/澳元 0.704 0.001 +0.11% +0.43%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/张若琪 审校 张荻/王兴亚)

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