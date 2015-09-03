芝加哥期市：小麦期货续跌，再次触及合约低点

12月玉米 下跌0.3%至3.66-1/2美元，上日收低0.4%。
供应充足和美国出口前景黯淡，令小麦价格承压。
上日收盘后，主要小麦买家--埃及GASC标购一批小麦，数量未具体说明。埃及上周招标时，美国小麦均没有提出报价。
美元走强让海外买家采购美国大宗商品时会相对较贵，使得整个市场基调偏空。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 477.25 -1.75 -0.37% -1.85% 501.47 29
CBOT玉米 366.50 -1.00 -0.27% -0.68% 379.13 28
CBOT大豆 875.25 1.25 +0.14% +0.14% 917.90 35
CBOT稻米 $11.96 $0.00 +0.00% -1.69% $11.81 56
美国原油 $45.98 -$0.27 -0.58% +1.26% $44.21 59
汇率
欧元/美元 $1.121 -$0.002 -0.15% -0.95%
美元/澳元 0.704 0.001 +0.11% +0.43%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 白云/张若琪 审校 张荻/王兴亚)