《全球汇市》美元兑欧元和日圆上涨，静候欧洲央行会议

外界密切注意这项指标，以研判油价下跌对出口的影响，以及加元贬值对于经济困境有多大帮助。
加元兑美元 大致持平报1.3273加元，过去两天已下跌约1%。
澳元兑美元 下跌0.3%至0.7017美元，稍早公布的7月零售销售数据较预期疲软。
澳元已接近周三触及的六年半低点0.6982。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1214 1.1226 -0.11 -7.30 1.2097
美元/日圆 120.63 120.32 0.26 0.98 119.68
欧元/日圆 135.27 135.05 0.16 -6.85 144.78
美元/瑞郎 0.9695 0.9685 0.10 -2.47 0.9941
英镑/美元 1.5296 1.5299 -0.02 -1.78 1.5573
美元/加元 1.3260 1.3263 -0.02 14.13 1.1618
澳元/美元 0.7016 0.7036 -0.28 -14.10 0.8168
新西兰元/美元 0.6354 0.6344 0.16 -18.51 0.7797
澳元/日圆 84.630 84.640 -0.01 -13.40 97.750
新西兰元/日圆 76.650 76.320 0.43 -18.02 93.310
英镑/日圆 184.52 184.01 0.28 -0.71 186.38
澳元/新西兰元 1.1031 1.1072 -0.37 5.37 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞/汪红英/王颖/李春喜/蔡美珍；审校 戴素萍/张若琪/张涛/蔡美珍/王丽鑫)