台湾股市：第二日收高，随国际股市反弹且技术面偏多

〞反弹还没结束，能否放量是站上月线的关键。〞他说。

简伯仪认为，若以技术面观察，大盘从10,000点跌至7,200后反弹0.382的满足点在8,270点附近，短线台股仍有持续上扬的机会，不过还是要看外围市场的变化而定。