台湾股市：第二日收高，随国际股市反弹且技术面偏多

路透台北9月3日 - 台湾股市周四第二日收高。分析师表示，主要随国际主要股市反弹，且短线技术面偏多，使得跌深反弹行情得以延续。
台湾加权股价指数 收高0.75%，报8,095.95点。今日成交初值 为856.47亿台币，上交易日修正后为913.34亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股又出现拉尾盘，显示多头力守8,000点的决心，不过量能较上日明显减少，显示投资人追价意愿不足。
〞反弹还没结束，能否放量是站上月线的关键。〞他说。
简伯仪认为，若以技术面观察，大盘从10,000点跌至7,200后反弹0.382的满足点在8,270点附近，短线台股仍有持续上扬的机会，不过还是要看外围市场的变化而定。
亚洲股市周四艰难复苏，市场波动性仍然较高。美国股市周三上涨近2%，交易商认为这是在大跌后的正常走势。交易商目前不必关注中国股市走势，因中国市场本周余下时间逢假期休市。
本地时间14:27，亚股涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.24%、日股 收高0.48%，韩股 亦收高0.02%。(完)
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(记者 董永年；; 审校 杨淑祯)