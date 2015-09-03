《路透晚报》--9月3日日间新闻摘要

[市场摘要]

--日本股市：逢低买盘提振日经指数收高，但市场仍然不稳

日本股市周四上涨，得益于逢低买盘的提振。有关中国可能引领全球经济放缓的担忧在最近数周令一些股票备受打压。日经指数收高0.5%至18,182.39点，结束此前三天的连跌。截至周三，日经指数在三个交易日内累计跌去5.4%。东证股价指数涨0.6%，至1,474.98点。JPX日经400指数涨0.6%，至13,246.79。

--中国股市：休市。

--香港股市：休市。

--汇市：欧元持稳，市场关注欧洲央行会议

欧元持稳，自上月中国人民币贬值以来，欧元贸易加权指数已经上涨1.5%。市场关注欧洲央行(ECB)是否会进行口头干预，以抑制欧元的涨势。欧元兑美元持平于1.1230，本周稍早曾升至1.1332。欧元兑日圆也持平在135.10。美元兑日圆基本持平于120.35，已从隔夜所及119.225低位大幅反弹。美元指数小幅上扬，触及三日高位96.046。

--欧元债市：公债收益率走低，投资人等待欧洲央行会议

在周四稍晚欧洲央行会议登场前，欧元区公债收益率(殖利率)小幅走跌；欧洲央行料在会议中调降通胀率预测，并承诺加强购买债券方案。德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.79%，其它欧元区国家10年期公债收益率也大都走低。

--国际油市：油价涨跌互见，股市上涨提供支撑

布兰特油价下跌，因美国原油库存意外增加与美元走强令油价承压；不过周三美股上涨近2%带动亚洲股市反弹，为油市提供支撑。0842GMT时，10月布兰特原油期货下跌0.18美元至每桶50.32美元。美国10月原油期货微升0.01美元至每桶46.26美元。

--全球金市：金价受美元走强影响下滑，美国非农就业报告备受期待

金价延续隔夜跌势，受美元走强拖累。投资者在等待关键的美国非农就业报告公布，以从中找寻有关美联储升息时点的蛛丝马迹。0833GMT，现货金跌至每盎司1,132.36美元。美国期金下滑约1.7美元至1,132.0美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨，中国休市情形下空方回补

伦敦期铜在清淡交易中走升，延续上日弹升1%的走势，因在主要铜消费国中国休市两日情形下，空头结清部位。0737 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.3%，报每吨 5,185美元。上周初期铜曾跌至六年来最低每吨4,855美元，此后在5,000美元上方暂时寻获支撑。