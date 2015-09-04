台湾货币市场：9月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月4日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期288亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)1,624.8亿台币： 09/07 2,624亿台币 09/08 6,811亿台币 09/09 2,277.5亿台币 09/10 2,442.2亿台币 09/11 776亿台币 09/13 100亿台币 09/14 6,942.3亿台币 09/15 1,931.5亿台币 09/16 4,703.5亿台币 09/17 5,896.8亿台币 09/18 533亿台币 09/21 530亿台币 09/22 5,496.5亿台币 09/23 1,482.8亿台币 09/24 1,911.5亿台币 09/25 626.5亿台币 09/28 2,136.5亿台币 09/29 1,076.5亿台币 09/30 2,095亿台币 *10/01 1,227.7亿台币 10/02 4亿台币 --公债还本付息共899.4875亿台币。 09/08 95甲6期公债付息 15.9375亿台币 09/09 98甲6期公债付息 11亿台币 09/11 90乙1期公债付息 14.8亿台币 09/12 94甲7期公债还本 750亿台币 09/12 94甲7期公债付息 12.1875亿台币 09/18 102甲10期公债付息 13.125亿台币 09/21 96甲6期公债付息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期公债付息 9亿台币 09/24 97甲6期公债付息 17亿台币 09/24 101甲9期公债付息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期公债付息 8.75亿台币 10/02 103甲14期公债付息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/8：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，7日标售。 --9/11：财政部发行104/12期10年公债，金额预定350亿元，8日标售。 --9/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。 --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) (记者 高洁如; 审校 董永年)