《全球汇市》欧元持稳，市场关注欧洲央行会议

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
交易商预期，在美国周五公布非农就业数据之前，中国休市两天将会降低金融市场震荡情况。市场预测美国8月非农就业岗位增加22万个，失业率5.2%。
“由于市场担心市况持续震荡，会阻止9月升息，因此就业数据要达到对美元构成正面惊喜的门槛，可能已经升高到23万以上，”花旗分析师在报告中指出。
另一方面，瑞典央行宣布维持利率不变后，瑞典克朗兑欧元 升至六周高点9.40克朗。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1231 1.1226 0.04 -7.16 1.2097
美元/日圆 120.31 120.32 -0.01 0.71 119.68
欧元/日圆 135.14 135.04 0.07 -6.94 144.77
美元/瑞郎 0.9689 0.9685 0.04 -2.54 0.9941
英镑/美元 1.5264 1.5299 -0.23 -1.98 1.5573
美元/加元 1.3260 1.3263 -0.02 14.14 1.1618
澳元/美元 0.7020 0.7036 -0.23 -14.05 0.8168
新西兰元/美元 0.6348 0.6344 0.06 -18.58 0.7797
欧元/瑞郎 1.0883 1.0882 0.01 -9.50 1.2026
欧元/英镑 0.7357 0.7333 0.33 -5.13 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4015 9.4704 -0.73 -0.09 9.4688
美元/挪威克朗 8.2489 8.2397 0.11 10.40 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/高琦/刘秀红/蔡美珍/张涛/张明钧/陈宗琦)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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