国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，不过供给依旧充足

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透新加坡9月3日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四上升，因预期在炼厂维护季产量会减少，不过交易商称，库存较高令涨幅受限。
路透数据显示，10月柴油裂解价差上涨0.31美元至较迪拜原油价格每桶高出12.47美元；航煤裂解价差上涨0.36美元，至每桶13.07美元。
业内消息人士称，台塑石化售出七批含硫500ppm的船货，船期定在10月初。
中国石油和永顺油品(Winson Oil)各买入三批船货，托克(Trafigura)买入剩下的一批。
交易员们表示，买家支付的价格为较新加坡报价每桶贴水0.88-1.00美元。
交易商称，在需求放缓，中石油预计将加大柴油出口之际，尚不清楚其购入这些船货的计划。
台塑石化亦出售了450,000桶航煤，买家为壳牌，双方成交价格较新加坡报价每桶贴水0.8美元，此外，还向BP出售了300,000桶航煤，成交价格为每桶贴水0.95美元。
新加坡现货市场，航煤成交了一笔。
维多买入150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期为9月18-22日，卖家为壳牌，双方成交价格为较新加坡16-22日间的均价每桶升水1.40美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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