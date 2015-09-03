国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，不过供给依旧充足

路透新加坡9月3日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四上升，因预期在炼厂维护季产量会减少，不过交易商称，库存较高令涨幅受限。

路透数据显示，10月柴油裂解价差上涨0.31美元至较迪拜原油价格每桶高出12.47美元；航煤裂解价差上涨0.36美元，至每桶13.07美元。

业内消息人士称，台塑石化售出七批含硫500ppm的船货，船期定在10月初。

中国石油和永顺油品(Winson Oil)各买入三批船货，托克(Trafigura)买入剩下的一批。

交易员们表示，买家支付的价格为较新加坡报价每桶贴水0.88-1.00美元。

交易商称，在需求放缓，中石油预计将加大柴油出口之际，尚不清楚其购入这些船货的计划。

台塑石化亦出售了450,000桶航煤，买家为壳牌，双方成交价格较新加坡报价每桶贴水0.8美元，此外，还向BP出售了300,000桶航煤，成交价格为每桶贴水0.95美元。

新加坡现货市场，航煤成交了一笔。

维多买入150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期为9月18-22日，卖家为壳牌，双方成交价格为较新加坡16-22日间的均价每桶升水1.40美元。(完)

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