东南亚股市：多数从近期低点反弹，得益于美国良好的经济数据

路透9月3日 - 东南亚股市周四除了越南股市外均从近期的低点反弹 ，隔夜美国公布的经济数据良好，美股上涨，东南亚股市今日遂迎来谨慎 买盘。不过对中国经济放缓的担忧仍然打击市场信心。 新加坡股市 收高1%，周三该国股市创下一周收盘低位。马来 西亚股市 上涨0.8%，印尼股市 从前一日的一周低点反弹， 收高0.7%. 泰国股市 收高0.8%至8月17日以来的最高收位，而菲律宾股市 则上涨0.4%。 马来西亚遭遇4,809万美元的外资净流出。印尼和菲律宾股市的外资 净流出分别为2,123万美元1,929万美元。外资同时在泰国股市卖超4,595 万美元。 美联储褐皮书指出，美国就业市场供应吃紧，足以推动某些职业的薪 资过去几周小幅增长，但部分企业已经感受到中国经济放缓带来的影响。 中国市场今日休市，也令东南亚股市较为平静。 越南股市逆市下挫1.4%，为连续第三日下滑，受银行和能源股跌势拖 累。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 332.60 1.85 +0.56 -19.03 410.77 新加坡 2906.43 28.30 +0.98 -13.63 3365.15 马来西亚 1602.75 12.56 +0.79 -9.00 1761.25 泰国 1383.48 11.03 +0.80 -7.62 1497.67 印尼 4433.11 31.82 +0.72 -15.19 5226.95 菲律宾 7098.76 26.30 +0.37 -1.82 7230.57 越南 554.30 -8.01 -1.42 +1.59 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)