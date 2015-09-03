版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 3日 星期四 19:31 BJT

东南亚股市：多数从近期低点反弹，得益于美国良好的经济数据

路透9月3日 - 东南亚股市周四除了越南股市外均从近期的低点反弹
，隔夜美国公布的经济数据良好，美股上涨，东南亚股市今日遂迎来谨慎
买盘。不过对中国经济放缓的担忧仍然打击市场信心。
    
    新加坡股市 收高1%，周三该国股市创下一周收盘低位。马来
西亚股市 上涨0.8%，印尼股市 从前一日的一周低点反弹，
收高0.7%.
    
    泰国股市 收高0.8%至8月17日以来的最高收位，而菲律宾股市
 则上涨0.4%。
    
    马来西亚遭遇4,809万美元的外资净流出。印尼和菲律宾股市的外资
净流出分别为2,123万美元1,929万美元。外资同时在泰国股市卖超4,595
万美元。
    
    美联储褐皮书指出，美国就业市场供应吃紧，足以推动某些职业的薪
资过去几周小幅增长，但部分企业已经感受到中国经济放缓带来的影响。
    
    中国市场今日休市，也令东南亚股市较为平静。
    
    越南股市逆市下挫1.4%，为连续第三日下滑，受银行和能源股跌势拖
累。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   332.60     1.85   +0.56  
-19.03   410.77
    新加坡                   2906.43    28.30   +0.98  
-13.63  3365.15
    马来西亚                  1602.75    12.56   +0.79  
 -9.00  1761.25
    泰国                      1383.48    11.03   +0.80  
 -7.62  1497.67
    印尼                      4433.11    31.82   +0.72  
-15.19  5226.95
    菲律宾                     7098.76    26.30   +0.37  
 -1.82  7230.57
    越南                        554.30    -8.01   -1.42  
 +1.59   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         


 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐