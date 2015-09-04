更正-马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高，触及两周高位(9月3日)

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：第二段应为“报2,034马币”，非“报2,0341马币”)
路透吉隆坡9月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四触及两周高位，在午盘交易中逆转走势，受益于马币走弱以及昨日下跌逾1%之后的逢低买盘。
马来西亚11月棕榈油合约 收涨2.3%，每吨报2,034马币，创下8月18日以来最高。盘中一度下跌0.6%至1,977马币(林吉特)。
成交量报39,140口，高于以往的35,000口每日均量。
吉隆坡的一位交易员说，马币下滑支撑价格，此外贸易商借助价格疲软之际进货也令棕榈油处于上升态势。
马币兑美元下跌0.7%至4.24。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油的目标价目前仍为1,963马币。
美国12月豆油期货 在亚洲市场上涨1.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”