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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 10:29 BJT

更正-马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高，触及两周高位(9月3日)

(更正：第二段应为“报2,034马币”，非“报2,0341马币”)

路透吉隆坡9月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四触及两周高位，在午盘交易中逆转走势，受益于马币走弱以及昨日下跌逾1%之后的逢低买盘。

马来西亚11月棕榈油合约 收涨2.3%，每吨报2,034马币，创下8月18日以来最高。盘中一度下跌0.6%至1,977马币(林吉特)。

成交量报39,140口，高于以往的35,000口每日均量。

吉隆坡的一位交易员说，马币下滑支撑价格，此外贸易商借助价格疲软之际进货也令棕榈油处于上升态势。

马币兑美元下跌0.7%至4.24。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油的目标价目前仍为1,963马币。

美国12月豆油期货 在亚洲市场上涨1.5%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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