《全球汇市》ECB温和声明后欧元呈守势，市场静候美国非农就业报告

商品货币走势分歧，新西兰元及加元兑美元连袂走坚，澳元则在近六年半低位0.6982美元附近徘徊。
亚洲周五并无重大经济数据出炉，市场紧盯美国数据表现。中国市场将于周一恢复交易，美国当天因劳动节休市。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1120 1.1121 -0.01 -8.08 1.2097
美元/日圆 120.12 120.06 0.05 0.55 119.68
欧元/日圆 133.57 133.52 0.04 -8.02 144.78
美元/瑞郎 0.9739 0.9728 0.11 -2.03 0.9941
英镑/美元 1.5256 1.5255 0.01 -2.04 1.5573
美元/加元 1.3193 1.3174 0.14 13.56 1.1618
澳元/美元 0.7015 0.7015 0.00 -14.12 0.8168
新西兰元/美元 0.6387 0.6394 -0.11 -18.08 0.7797
澳元/日圆 84.260 84.220 0.05 -13.78 97.750
新西兰元/日圆 76.720 76.770 -0.07 -17.95 93.310
英镑/日圆 183.26 183.15 0.06 -1.39 186.38
澳元/新西兰元 1.0973 1.0951 0.20 4.81 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 许娜/汪红英/王颖/龚芳/白云／王丽鑫/于春红)