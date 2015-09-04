金砖国家：9月3日股汇市收盘纵览

路透9月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月3日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报802.39点，上涨0.11%。

中国股市：适逢中国人民抗日战争胜利70周年纪念日假期休市

中国汇市：休市

香港股市：休市

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,365.873点，上涨1.94%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7583/98雷亚尔，上日收报3.7591/98雷亚尔。

============================================================================

南非股市：在AngloGold Ashanti和Gold Fields引领下收高，此前巴克莱表示，股价下跌后二者的吸引力增强。指标Top-40指数 收报44,838.96点，上涨2.61%；大盘综合指数 收报50,411.09点，上涨2.4%。

南非汇市：兰特下挫，因市场调查显示南非企业信心指数下滑

=========================================================================

印度股市：BSE指数 收报25,764.78点，上涨1.22%；NSE指数 收报7,823点，上涨1.37%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.24/66.25，上日收报66.185/66.195。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报805.23点，上涨2.01%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报442.63点，上涨3.04%。