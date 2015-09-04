金砖国家：9月3日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月3日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报802.39点，上涨0.11%。
中国股市：适逢中国人民抗日战争胜利70周年纪念日假期休市
中国汇市：休市
香港股市：休市
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,365.873点，上涨1.94%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7583/98雷亚尔，上日收报3.7591/98雷亚尔。
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南非股市：在AngloGold Ashanti和Gold Fields引领下收高，此前巴克莱表示，股价下跌后二者的吸引力增强。指标Top-40指数 收报44,838.96点，上涨2.61%；大盘综合指数 收报50,411.09点，上涨2.4%。
南非汇市：兰特下挫，因市场调查显示南非企业信心指数下滑
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印度股市：BSE指数 收报25,764.78点，上涨1.22%；NSE指数 收报7,823点，上涨1.37%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.24/66.25，上日收报66.185/66.195。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报805.23点，上涨2.01%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报442.63点，上涨3.04%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.2，贬值0.18%；卢布兑欧元 报74.789,升值0.68%。(完) (整理 汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”