《全球重要经济事件一览表》--9月4日-9月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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9月4日(五)
美国米苏拉--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说(0100)。
美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说(1210)。
伦敦--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley就该央行最新报告发表讲话(0930)。
东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门副主管Kalpana Kochhar发表演说(0600)。
安卡拉--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月5日)。
9月5日(六)
安卡拉--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和欧洲央行管委会成员魏德曼召开记者会(0500)。
9月7日(一)
悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在新南威尔士大学2015年房地产座谈会上发表讲话(2305)。
土耳其伊斯坦布尔--土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会(至9月9日)。
9月8日(二)
美国埃文斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“美国货币政策前景”发表演说(2115)。
9月9日(三)
柏林--第15届非洲国际经济论坛，与会人士包括：经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama。
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在澳洲经济发展委员会(Committee for Economic Development of Australia)的活动上发表讲话(0200)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在全球外汇行为准则简布会上讲话(0900)。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月10日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决议(1400)。
9月10日(四)
伦敦--英国央行公布利率决定，并公布9月政策会议的会议记录(1100)。
9月11日(五)
卢森堡--欧盟财长非正式会议(至9月12日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”