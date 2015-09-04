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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 08:47 BJT

《全球重要经济事件一览表》--9月4日-9月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月4日(五)

美国米苏拉--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说(0100)。

美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说(1210)。

伦敦--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley就该央行最新报告发表讲话(0930)。

东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门副主管Kalpana Kochhar发表演说(0600)。

安卡拉--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月5日)。

9月5日(六)

安卡拉--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和欧洲央行管委会成员魏德曼召开记者会(0500)。

9月7日(一)

悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在新南威尔士大学2015年房地产座谈会上发表讲话(2305)。

土耳其伊斯坦布尔--土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会(至9月9日)。

9月8日(二)

美国埃文斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“美国货币政策前景”发表演说(2115)。

9月9日(三)

柏林--第15届非洲国际经济论坛，与会人士包括：经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama。

墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在澳洲经济发展委员会(Committee for Economic Development of Australia)的活动上发表讲话(0200)。

伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在全球外汇行为准则简布会上讲话(0900)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月10日)。

渥太华--加拿大央行公布利率决议(1400)。

9月10日(四)

伦敦--英国央行公布利率决定，并公布9月政策会议的会议记录(1100)。

9月11日(五)

卢森堡--欧盟财长非正式会议(至9月12日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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