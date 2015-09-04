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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 08:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月4日-9月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月4日(五)

东京--IMF亚太部副总裁Kalpana Kochhar在IMF会议上发表讲话，题为重新部署安倍经济学：体制改变的优先权(0600)。

安卡拉--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月5日)。

9月5日(六)

安卡拉--德国财长朔伊布勒和欧洲央行管理委员会委员魏德曼在G20会议期间举行新闻发布会(0500)。

9月7日(一)

伊斯坦布尔--土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会(至9月9日)。

9月8日(二)

暂无重要经济事件预告。

9月9日(三)

柏林--第15届国际经济论坛，主题为“非洲当下及未来”。OECD副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama将出席。

萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会议。

布达佩斯--匈牙利央行发布8月议息会议的会议记录(1200)。

9月10日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开议息会议(1000)。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

9月11日(五)

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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