《新兴市场重要经济事件预告》--9月4日-9月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月4日(五)
东京--IMF亚太部副总裁Kalpana Kochhar在IMF会议上发表讲话，题为重新部署安倍经济学：体制改变的优先权(0600)。
安卡拉--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月5日)。
9月5日(六)
安卡拉--德国财长朔伊布勒和欧洲央行管理委员会委员魏德曼在G20会议期间举行新闻发布会(0500)。
9月7日(一)
伊斯坦布尔--土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会(至9月9日)。
9月8日(二)
暂无重要经济事件预告。
9月9日(三)
柏林--第15届国际经济论坛，主题为“非洲当下及未来”。OECD副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama将出席。
萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会议。
布达佩斯--匈牙利央行发布8月议息会议的会议记录(1200)。
9月10日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开议息会议(1000)。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。
9月11日(五)
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”