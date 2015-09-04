《香港报摘》--经济日报9月4日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--新鸿基地产 于新界东涌新楼盘“东环II”延续首批328伙单位即日推出随即沽清，领先细价盘抢客战。
**其他**
--商品大王罗杰斯（Jim Rogers）接受本报电话访问时展示其对人民币的信心，认为人民币近日的走势不足以称之为贬值，只是短期市场波动，对于长期投资者而言并不重要。
--汇添富（香港）董事总经理仰雪蕊称，现时海外资金进入中国那块业务难做，中港基金互认是长期战略布局，将续积极推进。
--天瑞水泥 称，其控股股东已授出选择权，以供天瑞收购山水水泥 的股份。
--正当全球热切期待苹果 于9月9日推出新一代iPhone之际，中国最大手机品牌华为 在柏林消费电子展上抢先发布新款手机Mate S，定价及功能都针对欧洲高端市场，以达全年1亿部出货量的目标。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”