全球经济：国际金融协会警告称，新兴市场股汇市跌势已达危机程度

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月3日 - 国际金融协会(IIF)周四警告称，当前新兴市场股市和汇市跌势已达到“危机程度”。
该机构称，中国问题是新兴股汇市急速下跌的主要肇因，MSCI明晟全球新兴股市指数 已重挫40%。
许多新兴市场货币已经下跌，但这并没有使这些国家更具竞争力，反而给一些国家造成贸易条件和通胀问题。
“许多新兴市场股市和货币的跌势已达到危机程度，”IIF并称，新兴市场债市可能很快亦将承压。
当前问题令增长已然乏力的全球经济压力加剧，许多发展中国家的经济模型失衡且难以为继，各种问题可能将持续一段时间。
IIF称，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)不在9月升息，这只可能“短暂缓解”形势；9月是否升息是导致近期新兴市场动荡走势的又一重大不确定性。
该机构称，“美国、英国及全球其他地区的货币政策分化程度加深，可能将导致波动率进一步提高。”(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”