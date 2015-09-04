版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 08:40 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月4日-9月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期   时间   国家     规模       发行细节
 9/7    1350   法国                标售国库券(BTF)
                                   
 9/8           日本                标售30年期公债
                                   
 9/8           日本                标售六个月期贴现国库券
                                   
 9/8           英国                标售2045年到期、票息为3½%的公
                                   债
 9/8           美国                标售三年期公债
                                   
 9/9           美国                标售10年期公债
                                   
                                   
 9/9           德国     40亿欧元   标售10年期联邦债券
                                   
 9/10          日本                标售五年期公债
 9/10          美国                发售30年期公债
 9/10          日本                标售三个月期贴现国库券
 9/10          意大利              标售国库券
 9/11          意大利              标售中长期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐