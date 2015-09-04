《全球主要国家债券发行预告》--9月4日-9月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/7 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/8 日本 标售30年期公债 9/8 日本 标售六个月期贴现国库券 9/8 英国 标售2045年到期、票息为3½%的公 债 9/8 美国 标售三年期公债 9/9 美国 标售10年期公债 9/9 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 9/10 日本 标售五年期公债 9/10 美国 发售30年期公债 9/10 日本 标售三个月期贴现国库券 9/10 意大利 标售国库券 9/11 意大利 标售中长期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 孙国玉；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”