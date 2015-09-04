《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月4日

*工商时报：

--根据台湾政府四大基金最新统计，目前可加码台股的部位合计高达2,700亿台币，包括退抚可使用资金有390亿台币、中华邮政估1,800亿台币；另外劳退、劳保、国保等三基金可加码台股的资金合计有500亿台币，总共近2,700亿台币。

--陆委会主委夏立言表示，预计9月访陆，进行今年以来第2次两岸事务首长会议。在两岸重大议题包括服贸协议卡关立院、货贸谈判陷胶着，以及两岸互设办事机构最近一次沟通仍无显着进展之际，此次夏张会重点料将在维系两岸制度化协商的互动。

*经济日报：

--全球景气不振影响，根据金管会统计，本地银行国际金融业务分行前7月获利仅500亿台币，比去年同期衰退6.1%，全行获利也衰退4.5%，系自2010年以来首见。

--经济部长邓振中周日将出发赴澳洲坎培拉，与澳洲跨太平洋伙伴协定(TPP)主谈人、贸易部长安德鲁罗布会面，双方将就TPP谈判目前症结点交换意见，以及寻求澳洲支持台湾加入TPP。

--行政院会昨（3）日通过农业发展条例修正案，未来只有农民、从事农业生产超过一年，且没有自用农舍者，才准购买农舍。政院认为，此举有助遏止农地变豪宅乱象，也能建立农舍兴建、使用与经营不可分割关系。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。