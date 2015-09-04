《香港报摘》--信报9月4日

**头版头条**

--新世界发展 主席郑家纯表示，近期香港零售市道差，公司旗下商场在续租时会减租，为首个商场业主主动公开向客户减租，至于减租幅度则因应个别店舖情况而定。

**其他**

--由香港人创立、主打包括港式点心及小菜的内地连锁餐饮品牌避风塘已向联交所递交正式上市申请表格，保荐人为摩根士丹利 ，料会于今年内启动上市程序。

--阿里巴巴 早前成立Tmall Box Office（TBO）已开始在部分自家品牌机顶盒上推出服务作测试，据报一个月收费39元人民币，较对手乐视网 收费略为便宜。

--滙丰控股 决定将其日后的英国分隔银行取名为“英国滙丰”（HSBC UK），并会在2019年成立前一年正式使用有关名称，放弃重用“米特兰”（Midland）名字为分隔银行命名。

--中国太阳能发电商江山控股 的执行董事及副总裁刘文平表示，预计年底并网装机容量累计达1.2吉瓦，目标3-5年总装机容量增至6吉瓦。（完）

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