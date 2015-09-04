国际油市：美国原油期货小涨，受美元疲势提振

美国统计局(U.S. Census Bureau)的对外贸易数据显示，美国7月原油出口达到52.6万桶/日，6月为43.1万桶/日。

周四又有三名参议员宣布将支持伊朗与六大国签署的核协议，至此支持该协议的参议员总人数升到了37位。美国国会将在9月17日就该协议进行表决。