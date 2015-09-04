国际油市：美国原油期货小涨，受美元疲势提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
10月布兰特原油 涨0.12美元至每桶50.80美元，上日收盘涨0.18美元。
美国统计局(U.S. Census Bureau)的对外贸易数据显示，美国7月原油出口达到52.6万桶/日，6月为43.1万桶/日。
周四又有三名参议员宣布将支持伊朗与六大国签署的核协议，至此支持该协议的参议员总人数升到了37位。美国国会将在9月17日就该协议进行表决。
伊朗国营电视台报导称，伊朗最高领导人哈梅尼周四称，支持国会就与六大国签订之核协议进行表决，并称对伊朗的制裁应彻底取消，而不是中止。
伊拉克库尔德地区自然资源部周四称，由于通往土耳其的输油管道中断九天，伊拉克北部8月石油出口下降约44,000桶至每日472,832桶。
俄罗斯总统普京周四向委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)表示，两国应联合起来提振油价。
法国巴黎银行周四将2015年美国油价预期下调至每桶51美元，将2016年油价预期下调至每桶56美元，同时将2015和2016年布兰特油价分别下调至每桶56和62美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/汪红英；审校 张若琪/许娜)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。