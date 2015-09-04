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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 08:33 BJT

《香港重要政经日程》--9月4日-9月18日

================== 今日重要政经消息=================

9月4日（周五）

-- 沪港通暂停。

-- 公布8月日经香港PMI。

================== 近期重要政经消息=================

9月7日（周一）

-- 公布8月份外汇储备资产。

--15:00 联合光伏 股东特别大会。

9月9日（周三）

--16:00 天津发展 股东特别大会。

9月10日（周四）

-- 新鸿基地产 公布全年业绩。

-- 阳光房地产基金 公布全年业绩。

--13:30 马钢 在中国举行股东特别大会。

--14:30 大家乐集团 股东周年大会。

9月14日（周一）

-- 公布8月底止外汇基金境外资产。

9月17日（周四）

--15:00 网龙 股东特别大会。

9月18日（周五）

--14:30 广汽集团 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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