《交易视点》台债短线变数多，本周走势区间震荡--群益金鼎证券

路透台北9月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四的10年券104/12期 殖利率开于平盘后因股市盘初走低而下跌，但1.14%压力较大，场内多当冲交易，五年券104/9期 殖利率则休息三天后向下成交。台债短线变数多，金融市场震荡大，预估本周走势区间震荡，等待下周104/12期的标售。5年券104/9期、10年券104/12期区间在0.73-0.78%、1.12-1.18%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)