《交易视点》台债短线变数多，本周走势区间震荡--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四的10年券104/12期 殖利率开于平盘后因股市盘初走低而下跌，但1.14%压力较大，场内多当冲交易，五年券104/9期 殖利率则休息三天后向下成交。台债短线变数多，金融市场震荡大，预估本周走势区间震荡，等待下周104/12期的标售。5年券104/9期、10年券104/12期区间在0.73-0.78%、1.12-1.18%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”