《交易视点》台债料区间波动，并等待下周公债标售--元大宝来证

路透台北9月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在台湾方面，经济基本面尚未出现转折，仍维持疲弱状况，全球股市仍处不稳定状态，而台股短线反弹走势强，投资买盘进场步调较不积极，市场追价意愿薄弱，但也缺乏殖利率大幅上弹之环境，殖利率转为区间波动，并判断投资盘进场点位以等待下周公债标售，预估十年券104/12期 成交区间在1.10%-1.20%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。

目前从本周美国所公布的经济数据看来，未来经济成长增速较持乐观看待，在民间就业数据公布后，虽然不及预期，市场聚焦于非农就业数据，预期仍是稳健增长；而欧洲央行昨日调降通膨跟经济成长预期，令人不禁怀疑是否央行已先看到某些指标表现不佳，加上中国经济下行所引发的市场恐慌情绪仍在，相对受益率较高的美国公债保有吸引力，将限制后续公债弹幅。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)