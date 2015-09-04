《香港报摘》--其他报纸重要消息9月4日

**明报**

--周大福 五年前以破纪录的3,530万美元投得世界最贵钻石毛坯“库里南遗产”后，用3年时间切割打磨出1枚重104卡巨型DIF最高级别圆钻并镶嵌成“裕世钻芳华”钻石项链，有望挑战“世界上最贵项链”的纪录。

**星岛日报**

--继中国铁建 旗下中国铁建高新装备之后，市场消息透露，铁路零件供应商河北翼辰集团亦计划今年内在香港上市。

**苹果日报**

--面对日渐饱和的中国市场，中国中车 拟积极拓展海外市场，目标今年海外市场定单达70-80亿美元。

**东方日报**

--近年北水涌港，涉及证券公司的可疑交易举报有增加趋势，由警务处及海关组成的联合财富情报组，去年证券公司的可疑交易报告1,574宗，按年增逾一成。最常见的可疑交易可归纳为三类，包括操纵收市价、制造交投量及异常交易模式。

**文汇报**

--外电报导，菲律宾零食生产商Liwayway旗下零食品牌“上好佳”计划明年来港上市，集资额约2亿美元，但尚未向港交所 递交上市申请。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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