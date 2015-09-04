金属期市：期铜可望连续第二周收高，因空头回补买盘进场

LME期铝本周表现好于其他基本金属，周四大涨7%，创下每吨1,641美元的一个月高点。铝价主要受益于10月多仓占上风，持有未平仓期货头寸的逾40%。

采购经理人指数调查显示，8月全球制造业和服务业活动扩张速度与7月齐平，美国和欧元区表现要好于亚洲。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本月稍晚决定是否进行近10年来的首次升息，在市场较为平静之际，周五将公布的非农就业数据将成为美联储做出该决定前要参考的最重要、也是最后的一项经济指标。

评级公司标准普尔周五表示，已下调了2017年之前的铜价预估。(完)

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