港报社评：百年战乱血泪，炼就强军拒霸国策--星岛日报9月4日

国家主席习近平在抗战胜利七十周年阅兵仪式中，表明中国「永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇，强加给其他民族」，并且宣布裁减军队人员三十万。阅兵是「展示肌肉」的场合，习近平清楚表达这些肌肉不会用来称王称霸欺负别人，而是确保中国不再被人欺负。 阅兵后的文艺晚会，最后一个篇章主题是「和平--命运共同体」，正体现出对和平的追求不限一国，应是全球的共同目标。 东西方冷战结束后，西方政坛中的「中国威胁论」始终未息。随着中国改革开放日渐强大，短短三十多年经济总量和军费开支都已大幅增长至仅次于美国，这种疑虑更是驱之不散，美国和日本政府更是或明或暗推波助澜。

比起日本首相安倍晋三明刀明枪提到中国威胁，美国政府的宣传技巧高明得多。总统奥巴马不出席中国的阅兵仪式，去了阿拉斯加视察，发表声明肯定日美合作，美国官员更透露中国军舰首次出现在阿拉斯加附近的白令海，予人中国军事活动范围不断扩张的印象。

欧美都曾经以阅兵仪式纪念战争胜利，尽管中国军费开支去年居于全球第二，但是只及美国大约五分一，美国军费开支占国民生产总值百分之三点五，中国只占百分之二点一，中国只是军人和坦克车数目比美国多，但是今天的战争不再是靠「人海战术」，而在先进军事设施方面，中国瞠乎其后，计及美国及其军事盟友实力，中国要发动侵略战争只会自取其辱。 美国比中国少九十万军人，但是军力远胜中国，是拜先进科技之赐。中国改革开放后要贯彻前总理周恩来的「四个现代化」主张，其中两点就是国防现代化和科学技术现代化，已经三次裁减军人数目，去到今天的二百三十万，现在到一七年底前再裁减三十万，是继续朝这精兵制的方向，淘汰文工团等非作战人员和落伍装备，集中资源加强发展海空部队和先进武器，配合现代军事需要。

昨天的阅兵，比整齐军容更可观的，是各类自主研发和生产的先进导弹等武器，当中逾八成以前没有曝光。习近平担任中央军事委员会主席以来，进一步推行精兵制，并且厉行铲除军中买官卖官之风，把几只「大老虎」扯下台，就是要军队「能打仗，打胜仗」，这是最基本的国防要求。 今次阅兵不止重温八年抗战的历史，在纪念抗战胜利七十年的七十响礼炮后，护衞方队以一百二十一步操往升旗，把纪念内容推前到一百二十一年前甲午战争，当年日本战胜中国后，再在中国的土地上与俄罗斯开战，打败俄国，接管了俄国盘踞的大片中国东北土地，以此为日后进一步挥军染指中原的基地。 经历过逾百年列强侵凌险告亡国的苦难，中国深切明白强军对国家生存的重要，百多年来中国军民在战乱中死伤无数，习近平提出的永不称霸、永不扩张、永不把这种悲惨遭遇强加给其他民族，绝非信口开河，而是以百年历史血泪锤炼出来的。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘