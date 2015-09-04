港报社评：褒奖抗战英雄，弘扬抗战精神--文汇报9月4日

国家主席习近平昨日在人民大会堂向抗战老战士、抗战将领、帮助和支持中国抗战的国际友人或其遗属代表颁发中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。英雄，是一个民族精神魂魄的象征；尊崇自己的英雄，是一个民族精神魂魄的传承。国家隆重褒奖抗战英雄，表达对抗战英雄的崇敬，可以弘扬全民族抗战的伟大精神，彰显中国与世界共同维护和平的坚定决心，激励年轻一代学习英雄、崇尚英雄，以无畏无惧、百折不挠的精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

在波澜壮阔的抗日战争中，千千万万英雄抛头颅、洒热血，为抗战胜利作出了重大贡献，铸就伟大的抗战精神。在八年难苦抗战中，无论是正面战场还是敌后战场，无论是直接参战还是后方支援，全体中国军民不分民族、不分党派，前仆后继，顽强抗争，以血肉之躯抵抗日本侵略者，涌现出杨靖宇、赵尚志、左权、彭雪枫、佟麟阁、赵登禹、张自忠、戴安澜等一批抗日英烈和八路军「狼牙山五壮士」、新四军「刘老庄连」、东北抗联八位女战士及国民党军「八百壮士」等众多英雄群体，充分展现了中华民族不畏强暴、血战到底的英雄气概。今天缅怀为中华民族浴血奋斗、英勇牺牲的英雄，彰显中华民族威武不能屈的浩然正气，体现国家对历史的包容和尊重，以伟大的全民族抗战精神，激励包括海峡两岸在内的所有中国人民团结一心，携手战胜前进道路所遇到的困难和挑战。

此次受奖人士中有10位外籍抗战老战士或其后人，包括著名的「飞虎队」陈纳德将军的遗孀和白求恩医生的后人。70年前，世界各国的反法西斯战士和国际友人，同中国人民并肩作战，以崇高的国际主义精神支援中国抵抗日本法西斯，在血与火、生与死的考验中结下了深厚友谊，中国政府和中国人民永远记住世界人民为中国抗战作出的牺牲和贡献。而中国以3,500万军民死伤、时值6,000亿美元经济损失的巨大代价，为中华民族独立而战，为世界共同安全而战，对世界反法西斯战争的最终胜利发挥了重大作用。今天，中国以世界反法西斯战争战胜国的姿态举行隆重纪念活动，正是以世界反法西斯同盟者的身份，以战后国际秩序参与者、建设者、贡献者的视角，向世界宣示中国坚持走和平发展道路，同时呼吁世界各国同走和平发展道路，为建设持久和平、共同繁荣的和谐世界而不懈努力。

习近平在颁发纪念章仪式上强调，一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。包括抗战英雄在内的一切民族英雄，都是中华民族的脊梁，他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量。如今，中国正在发生日新月异的变化，比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的目标。民族振兴需要英雄精神，时代发展需要英雄精神，开拓进取更需要英雄精神。过去，香港年轻一代所崇拜的偶像，较少有抗战的英雄，我们今天举办纪念抗战的活动，就是要让大家铭记历史，缅怀先烈，褒扬英雄精神，更要让年轻一代传承抗战精神，发扬抗战传统，学习抗战英雄的榜样，为国家发奋图强，为民族奉献青春，为人类开创更美好未来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘