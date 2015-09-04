港报社评：武器装备建设可观，仍应看到不足差距--明报9月4日

北京举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵，落下帷幕，释出了几个重要信息。首先是阅兵展示中国军事建设取得一定成就，值得欣慰；其次是国人宜应清楚认识到，中国的武器质量与军事大国比较，在许多方面仍有差距，中国必须戒慎恐惧地继续钻研创新，才可以增强国防能力并为世界和平作出贡献。另外是国家主席习近平在纪念大会讲话，向世人宣示中国坚持走和平发展道路的决心；这在国力陡增，继经济大国之后迈向军事大国之际，习近平的宣示恰到其时，值得重视。

战后70周年阅兵，习近平在讲话中提到日本军国主义者侵略中国，惟着墨不在鼓动仇恨，而是把当年中国人民承受的苦难和牺牲，放在普世反法西斯战争的框架来体待这场浩劫。习近平提出为了和平，要树立人类共同体意识，呼吁各国走人间正道，共同维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，积极构建以合作共赢为核心的新型国际关系，共同推进世界和平与发展的崇高事业。这番表述，婉转批评近年一些偏离二战后国际秩序和国际体系的做法，并提倡以积极正面做法应对。

中国虽然一直宣示坚持走和平发展道路，但是国际一些国家仍然借题发挥，还乐此不疲地编撰所谓「中国威胁论」；北京举行阅兵，无疑会给这些国家提供操作素材。习近平重申中国永不称霸、永不搞扩张，「永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇加给其他民族」，这些宣示重申中国一直坚持的立场，是中国对世人的承诺，目的为消解其他国家的疑虑。

一个大国兴起，无可避免地会抖动原来的国际板块，引起其他国家不安。在国际博弈中，中国现在就处于使一些国家不安的景况，国际需要时间适应中国冒起带来的转变；中国不可能因为其他国家的反应而停止军事建设。事实上，中国落后就会捱打，80多年前已经招来军国主义者侵略；即使中共建政之后，由于军力长期薄弱，个别军事大国藉一些事件向中国耀武扬威，也有衆多事例可稽。

中国作为第二大经济体，加强军事力量以保障国家安全和利益，完全理所当然。只要中国的战略意图和强军目标清晰，让国际社会知道这个新兴大国与传统大国不一样，从而成为促使世界和平的其中重要力量即可。中国需要强军，又要避免加深一些国家的不安，习近平宣布中国裁减军队员额30万，减幅约七分之一，对消减中国威胁论，相信有一定效用。

今次北京阅兵，展示的武器装备与6年前阅兵比较，质量都有显着提升，无论是海上力量、空中力量、战略力量和信息化力量元素都有增强。最可喜者是亮相武器装备全属国产，自成体系，拥有这般能力的国家，原本只有美国、俄罗斯，现在加上中国，这是跻身军事大国的基本条件，中国做到了。不过，从阅兵展示的武器装备，中国还是未能与美、俄两个军事大国比肩，严格而言差距仍然较大。

首先，阅兵展示的武器装备，基本上按已知的战争形态配置。近世战争都与美国有关，美军过去在战场上怎样作战，使用什么武器装备，明显就成为中国的参考对象。若战争形态定格在过去模式，则中国从后追赶，日子有功之下，可以缩窄差距；检视美国在越南战争、科索沃战争、攻打伊拉克与阿富汗都有不同战法，主要是一些武器或武器的功能不一样了。其他国家在后面追赶，谁又知道美国掌握了什么更厉害武器，在下一场战争以怎样的战法克敌制胜？这是对中国军力应该保持的悬念。

其次，空中力量是阅兵亮点，展示了各类型战机约200架，由预警机、战斗机、轰炸机、战斗直升机到加油机等，一应齐备，显示过去几年，中国在空军建设取得了井喷式成果。不过，与美国战机相比，战斗力差距几许是待解之谜，即使与俄罗斯比较，也未能等量齐观。

就以被内地军事迷形容为「战神」的轰-6K为例，这款被视为「二炮」以外可依靠的第二支战略打击力量，是按上世纪60年代苏联已经淘汰的图-16仿制，当时制成轰-6；苏联弃而不用的战机，中国按图索骥制成轰炸机，其效能战力可想而知。经改良的轰-6K，性能战力肯定有提升，但是根据已知资料，轰-6K在航程、航速、载弹量等与俄罗斯现役的图-160轰炸机和美国B-52轰炸机相比，差距甚远，可以说根本就不在同一个档次。另外，被视为战斗机心脏的发动机，中国仍然未能克服一些技术问题，这个短板，更是中国空军力量无法脱胎换骨的主要原因。

中国军力原本薄弱，今次阅兵所见的武器装备，就一些环节确实上了一两个台阶，这些进步值得肯定。不过，自己与自己纵比或许值得欣慰可喜，与军事大国横比或许会感到汗颜。中国要跻身军事大国，还需走很远的路，国人同胞毋须妄自菲薄，却也不应该目中无人，相信这是相当长一段时间内，国人同胞仍需面对的现实。

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