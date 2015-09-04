港报社评：大阅兵展示肌肉，软实力尚待提升--信报9月4日

中华人民共和国成立以来，北京总共举行过十四次国庆首都阅兵，今年九月三日的阅兵以「纪念中国人民抗战暨世界反法西斯战争胜利七十周年」为名，乃破天荒的第一次。此外，前国家领导人胡锦涛执政近七年，才在二○○九年主持阅兵，现任国家主席习近平上台未满三年，已在阅兵仪式之上高呼「正义必胜、和平必胜、人民必胜」，反映的是掌握权力速度甚快，首次在国庆之外的日子阅兵，正好显示领导强势。

阅兵的同时，习近平宣布裁减军队名额三十万，声称中国将始终坚持走和平发展道路，无论发展到哪一步，中国都永远不称霸，永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。裁军三十万寓意和平必胜的决心吗？表面上确是如此，但从另一个角度分析，现代化的军事力量实在不需太多的兵力，组成血肉长城的人海战术已是过时概念。另一方面，习近平敢于在国际形势复杂多变的环境之下裁军三十万，益证其大权在握，掌军地位牢固，而且信心十足，尤其在反贪防腐的连串动作之后，中共第五代领导层已毋惧「军老虎」如徐才厚之流拥兵自重。

谈到现代化的军事力量，不得不提阅兵的其中一大亮点，有「航母杀手」之誉的东风21D反舰弹道导弹。东风21D具有反应速度快、慑控范围广、突防能力强、寻跟目标准、打击精度高等等特点，能够向海上大中型移动目标造成沉重的实质和心理压力。既然称之为航母杀手，这种新型导弹的假想敌不言而喻，正是以航空母舰战斗群震慑全球，表明寻求「亚太再平衡」的美国。由此可见，尽管裁军三十万，但解放军在战备上没有丝毫松懈之态。事实上，这次阅兵占了八成以上是第一次亮相的新武器，军备发展之急劲叫人侧目。

九三阅兵展示了中国愈来愈贲张的肌肉，硬实力无疑是够硬了，可是那种不战而屈人之兵的软实力呢？这个问题尤其在「嘉宾名单」之上铺陈了出来。

为了这次抗战胜利七十周年大阅兵，北京广发英雄帖，可惜国际社会反应冷淡，当年的同盟国如美国和英国等等皆没有元首出席，芸芸大国首脑，仅得俄罗斯总统普京，以及南韩总统朴槿惠访华。即使朴槿惠愿意现身，据说亦曾受美国劝阻，担心为北京站台影响美日韩关系。日本首相安倍晋三避免尴尬，以事忙为由婉拒了。日方甚至对联合国秘书长潘基文应邀出席盛会，公开提出异议。

至于台湾方面，无论执政国民党和在野民进党皆向阅兵说不，主要是源于历史观的严重分歧，台湾不满大陆自称「抗战的中流砥柱」，以个人身份赴京的国民党前主席兼前副总统连战更在宝岛内遭受连串抨击与讥讽。

中国取得了经济上的巨大成就，综合国力与日俱增，何以在大阅兵之时无法达到冠盖云集之盛？说穿了就是软实力不足，各国只在乎中国所提供的经济利益，一谈到军事秩序，西方国家甚至亚太邻国对于中国崛起仍然存在担忧与误解。这次北京高调宣布裁军，正为回应国际社会的疑虑，但成效未许乐观。

软实力指的是国际关系之中，除了经济及军事之外，一个国家所具有的第三方面实力，主要是文化感召力、政治价值观以及外交政策。无可否认，中国的软实力远远落后于硬实力，空有一身雄强肌肉，但难以做到「万邦来朝」的格局，中国威胁论始终挥之不去。

也许，习近平夫人彭丽媛创先河登上天安门城楼观礼，第一夫人首次参与阅兵，算得上是中国提升软实力的契机。国际舞台之上，不少国家的第一夫人充当形象大使，倡导慈善和人道主义等等议题。身为著名歌唱家的彭丽媛，要是凭其讨好的形象和魅力，更多的参与「第一夫人外交」，未尝不可以为中国的软实力扶一把。然而归根结柢还是要在「韬光养晦」与「有所作为」之间取得适切平衡。

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