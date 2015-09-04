港报社评：阅兵宣布裁军，邻邦仍难安心--经济日报9月4日

中国昨天大阅兵，展示强大军容与先进武器之时，国家主席习近平强调中国永不称霸，更宣布裁军30万，显然是要消减国际尤其邻国对中国军事威胁的忧虑，但作用恐不大。

天安门昨56门迎宾礼炮70响，拉开抗日战争胜利70周年大阅兵序幕，中国领导人和各国代表在天安门上检阅中国盛大军容与各式武器。惟正如本栏昨指出，个中凸显中国国力与外交的不配合。

除南韩因中国在近日两韩谈判中出力，总统朴瑾惠投桃报李出席外，发达国元首不愿为中国展示「肌肉」站台而缺席；近邻友好如东盟亦因忧中国军力威胁，没有多少元首赴会。

相信正因邻邦忧心大，习近平昨在阅兵前强调，中国爱好和平，无论发展到哪一步，都永不称霸、永不搞扩张；并宣布将裁军30万。他显然冀藉此消减邻国忧虑，降低中国威胁论的分贝，免中国外交更孤立。然而，此举效果恐极有限，因裁军虽是在表述永不称霸时宣布，惟裁军实际上是中国军队现代化的必须。

国家军员庞大，即使在裁减30万人后，仍近200万之谱，仍是全球军员之冠，适当压缩编制、调配资源，推进现代化、讯息化、科技化，实有利提升国军攻防力。

事实上，今次已是中国建国后第十一次裁军，编制由627万陆续降至将达的约200万人。上次裁军在2003年，亦即美军在波斯湾战争中展示现化战争模式后，中央已表明裁军是因世界战争形态由机械化战争向信息化转变，中国军队包括编制必须相应改革。

现已再过十多年，军事竞争力更在于科技与信息，国军已需再压缩过大编制、调配资源追上最新形势。亦因如此，国际包括邻近国家并不会将中国裁军，视为军事威胁下降。

更重要的是，与邻近国家的争议尤其领土争议，既涉及宝贵资源如石油，更关乎主权，是实实在在的利益纠纷以至冲突，中国更已多番表明主权是国家核心利益，故各方都积极戒备，不会轻易退让。正如昨天出席中国阅兵仪式的越南国家主席张晋创，在周三的越南国庆阅兵上便明言，要推动军队现代化应付特别是东海（即南中国海）的海域与岛屿纷争。

中国要保护核心利益，有提升军事实力的需要，但同时如何减低国际尤其邻邦的疑虑，以免她们在经济上虽依赖中国、外交安全更倒向美国，为国家发展寻求更大的国际空间，已是习近平要迫切处理的课题。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘