全球金市：金价连跌两日后持坚，等待美国就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
金价周四承压，因在欧洲央行下调经济增长预测并维持利率不变后，美元走强。
美元上扬，亦受助于周度初请失业金数据显示美国就业市场强劲。周五美国将公布8月非农就业报告，该数据对美联储考虑何时升息至关重要。
经济数据强劲可能促使美联储提前升息，从而提振美元并损及非孳息资产的黄金。
中国市场周四和周五两日因假休市。中国买家缺席也重压金价。
其他行业消息方面，俄罗斯财政部周四声明稿称，俄罗斯1-6月黄金产量为113.3吨，上年同期为115.6吨。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”