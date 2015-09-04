全球金市：金价连跌两日后持坚，等待美国就业数据

金价周四承压，因在欧洲央行下调经济增长预测并维持利率不变后，美元走强。

美元上扬，亦受助于周度初请失业金数据显示美国就业市场强劲。周五美国将公布8月非农就业报告，该数据对美联储考虑何时升息至关重要。

经济数据强劲可能促使美联储提前升息，从而提振美元并损及非孳息资产的黄金。

中国市场周四和周五两日因假休市。中国买家缺席也重压金价。

其他行业消息方面，俄罗斯财政部周四声明稿称，俄罗斯1-6月黄金产量为113.3吨，上年同期为115.6吨。 (完)

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