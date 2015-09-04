企业结盟：中国石油化工集团将参股俄罗斯石化企业西布尔

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯最大石化企业西布尔(Sibur)周四公布，中国石油化工集团公司已与其就股权收购交易达成协议，但未公布股权交易规模和金额。
一名接近西布尔股东的知情人士告诉路透，中石化可能收购该公司逾10%的股权。
“交易不会导致股东持股结构发生重大变化，”该知情人士称。
西布尔称，俄罗斯第二大天然气生产商Novatek 的高管Leonid Mikhelson仍将是西布尔最大的股东。
此项交易是在俄罗斯总统普京访华期间在北京签署的，预计将在2015年12月1日之前，经必要监管审批后完成。
西布尔的其他股东包括普京的盟友Gennady Timchenko，以及西布尔的现任和前任高管们。
去年西布尔营收达到3,610亿卢布(54亿美元)。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”