企业结盟：中国石油化工集团将参股俄罗斯石化企业西布尔

路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯最大石化企业西布尔(Sibur)周四公布，中国石油化工集团公司已与其就股权收购交易达成协议，但未公布股权交易规模和金额。

一名接近西布尔股东的知情人士告诉路透，中石化可能收购该公司逾10%的股权。

“交易不会导致股东持股结构发生重大变化，”该知情人士称。

西布尔称，俄罗斯第二大天然气生产商Novatek 的高管Leonid Mikhelson仍将是西布尔最大的股东。

此项交易是在俄罗斯总统普京访华期间在北京签署的，预计将在2015年12月1日之前，经必要监管审批后完成。

西布尔的其他股东包括普京的盟友Gennady Timchenko，以及西布尔的现任和前任高管们。