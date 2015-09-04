《汇市简讯》美元/日圆跌破120.00日圆，受日经指数下跌拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆跌破120.00日圆，受日经指数下跌拖累
* 该股指目前跌150点或0.8%，至18,034点，可能跌破18,000点
* 美联储升息预期可能也在发挥作用。若美国非农就业数据表现强劲，将表明9月升息是合适的
* 隔夜低点119.65为关键支撑位，若跌破可能跌至周二-周三低点119.23-119.25一线
* 119.65、119.20和119.00下方挂有止损单
* 小时图基准线120.17为当前阻力位(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”