《汇市简讯》美元/日圆跌破120.00日圆，受日经指数下跌拖累

0112GMT

* 美元/日圆跌破120.00日圆，受日经指数下跌拖累

* 该股指目前跌150点或0.8%，至18,034点，可能跌破18,000点

* 美联储升息预期可能也在发挥作用。若美国非农就业数据表现强劲，将表明9月升息是合适的

* 隔夜低点119.65为关键支撑位，若跌破可能跌至周二-周三低点119.23-119.25一线

* 119.65、119.20和119.00下方挂有止损单

* 小时图基准线120.17为当前阻力位(完)

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