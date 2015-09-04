欧元区数据：7月EZFIG指标显示通胀压力小幅升高--ECRI

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦9月4日 - 周五公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区的通胀压力小幅升高，表明未来几个月物价将上涨。
EZFIG是经济周期研究所(ECRI)公布的通胀展望指标。7月该指标从前月的100.1小升至100.2。
“鉴于7月EZFIG指标小幅回升向5月触及的49个月高位，欧元区通胀压力继续攀升，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。
欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，增幅与7月持平，但超过预估的上升0.1%。
欧洲央行周四预计欧元区今年的HICP平均升幅仅为0.1%，低于之前预计的0.3%。该行还将2016年和2017年的通胀率预期从分别下调至1.1%和1.7%。 (完) (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。