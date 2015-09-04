欧元区数据：7月EZFIG指标显示通胀压力小幅升高--ECRI

路透伦敦9月4日 - 周五公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区的通胀压力小幅升高，表明未来几个月物价将上涨。

EZFIG是经济周期研究所(ECRI)公布的通胀展望指标。7月该指标从前月的100.1小升至100.2。

“鉴于7月EZFIG指标小幅回升向5月触及的49个月高位，欧元区通胀压力继续攀升，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。

欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，增幅与7月持平，但超过预估的上升0.1%。