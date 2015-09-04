企业结盟：中国石化与俄罗斯两大企业俄油及西布尔签订合作协议

路透香港9月4日 - 世界第二大及亚洲最大炼油商--中国石油化工集团称，在俄罗斯总统普京周四国事访华期间，该集团与俄罗斯两大企业--俄罗斯石油公司（Rosneft） 及西布尔（SIBUR）分别签订合作协议。

中石化集团在一份声明中称，根据与俄油的合作框架协议，集团有权收购俄油所属东西伯利亚油气公司和秋明油气公司这两家公司49%的股份。这两家公司分别拥有鲁斯科耶油气田和尤鲁勃切诺-托霍姆油气田的开发许可证。

“两座油气田均位于俄罗斯石油公司的重点经营地区。共同开发致密原油贮藏将有助于双方共同降低项目运营风险。”中石化集团并称。

下一步，双方将设立联合技术工作组，确定最终投资方案，敲定最终协定文本。该项交易的最终结果将取决于一系列标准条件及相关国家部门的审批等情况。

同时，中石化集团与俄罗斯领先的天然气加工及石化产品公司西布尔签订战略投资协定，中石化集团将购买西布尔股份，成为其战略投资者。此项投资将在双方公司董事会和相关监管机构批准后正式生效。

中石化集团董事长王玉普称，“此次合作也是落实一带一路发展战略的一次积极尝试，将进一步深化中俄两国战略协作伙伴关系。”

去年5月普京访华期间，中石化集团旗下的中国石油化工股份有限公司 与西布尔签署了在上海建立生产丁腈橡胶（NBR）的合资公司协议。这次则主要由中石化集团实施“走出去”战略。（完）