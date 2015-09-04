更新版 1-全球金融：市场震荡本身不至引发对人民币入篮的担忧--IMF

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路透华盛顿9月3日 - 国际货币基金组织(IMF)副发言人穆雷(William Murray)称，IMF认为近期中国市场动荡本身，不至于令其对将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子表示担忧。

穆雷说，到今年年底IMF有望完成对SDR篮子的评估。中国方面积极推动人民币加入SDR。

“近期我们见到的市场动荡部分属于...市场对中国增强汇率弹性之举的反应，”他说，“但这种动荡本身并不能成为让IMF对中国和SDR篮子发出担忧之声的理由。”

在为二十国集团(G20)财经官员会议准备的一份报告中，IMF人士称，中国经济放缓以及市场动荡是全球经济增长面临的下行风险之一，发达经济体的央行应维持宽松利率环境。

穆雷称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有推迟加息的余地，但他拒绝评论美联储在本月稍晚会议上若加息的话是否恰当。