更新版 1-全球金融：市场震荡本身不至引发对人民币入篮的担忧--IMF

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增更多细节)
路透华盛顿9月3日 - 国际货币基金组织(IMF)副发言人穆雷(William Murray)称，IMF认为近期中国市场动荡本身，不至于令其对将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子表示担忧。
穆雷说，到今年年底IMF有望完成对SDR篮子的评估。中国方面积极推动人民币加入SDR。
“近期我们见到的市场动荡部分属于...市场对中国增强汇率弹性之举的反应，”他说，“但这种动荡本身并不能成为让IMF对中国和SDR篮子发出担忧之声的理由。”
在为二十国集团(G20)财经官员会议准备的一份报告中，IMF人士称，中国经济放缓以及市场动荡是全球经济增长面临的下行风险之一，发达经济体的央行应维持宽松利率环境。
穆雷称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有推迟加息的余地，但他拒绝评论美联储在本月稍晚会议上若加息的话是否恰当。
“我们的总体看法是他们有延后加息的余地，”他说。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”