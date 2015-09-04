台湾汇市：台币实质价位趋贬，观望美国非农数据

路透台北9月4日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘趋贬。美元受一周初请失业金数据提振走强，韩元等出口导向货币下跌，台币亦随之走弱。

交易员表示，由于观望今晚公布的美国非农数据，市场流动性较差，一早虽有外资需求令美元走强，但随后欧系外资保管行却反向抛汇，使得汇价略见波动，但整体趋贬格局未变。

〞非农公布前会减少部位，虽然看好美元，但不会想持有太多。〞一位外商银行交易员说。

另一银行交易主管称，今晚公布的非农数据对金融市场影响甚钜，但无论市场对美国升息的预期会升高或降低，台币应该也不会改变贬值趋势，因为台湾基本面条件无法支撑偏强的汇率。

美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为28.2万人(预估为27.5万人)。

据路透对分析师的访查，8月非农就业岗位可能增加22万个，7月时为增加21.5万个。不过数据也有可能疲弱，因为过去几年的8月数据初值往往都较为疲弱，但之后会上修。

台币早盘实质交易区间落在32.518-32.555；上日交易区间在32.471-32.530。

本地时间10:16，韩元兑美元 早盘暂报1,186.3，上日收报1,187.2。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略见扩大；一个月美元/台币远汇 报32.520/32.560，上日收在32.570。

交易员预测今日集中交易区间： • 32.500-32.600

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