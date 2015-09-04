台湾债市：10年指标券殖利率盘初随美债微跌，观望美非农数据及台债标售

路透台北9月4日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周五盘初小跌，跟随美债殖利率下行；不过在今日稍晚美国将公布非农就业数据及下周二台湾将标售10年券前，债市方向并不明显。

交易员表示，尽管今日台债殖利率连三日走跌，但幅度仍小，盘初殖利率的波动甚至不到1基点。市场估计要到下周二标债后，才有较为可能有明确方向。

〞台债还是区间内震荡，没有方向，〞一位小型证券商交易员说。

此外，五年公债104/9期 今日殖利率也小幅走低，交易员认为，此期券仍是五年的流动券，流动性相对较佳之下，吸引部分买盘介入。

美国的非农就业数据，一向是美国联邦储备理事会升息与否的重要指标之一。据路透对分析师的访查，8月非农就业岗位可能增加22万个，7月时为增加21.5万个。不 过数据也有可能疲弱，因为过去几年的8月数据初值往往都较为疲弱，但之后会上修。

台湾央行下周二将代财政部标售104/12期公债，金额预定350亿台币。

至于标债的情况，目前各方对投资盘的胃纳并没有太大把握。目前参考指标是104/5期的1.20%附近，预料这个水位附近将会有投资盘进场。

美国公债价格周四小涨，此前欧洲央行对经济的展望温和，令美国公债比欧洲公债更具吸引力，但在美国周五发布月度就业报告前，市场气氛谨慎。10年期美国公债收益率 日低报2.15%，周三尾盘报2.19%。

本地时间10:24，104/12期殖利率跌0.69基点至1.1341%。交易商预估，今日104/12期公债的殖利率区间在1.13-1.16%。

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