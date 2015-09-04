日本股市：因日圆走强打击出口股而下跌，关注美国就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日圆升值不利出口股，推动日经指数 早盘中下跌1.2%至17,966.16点，开盘时一度上涨0.7%。
日圆升值亦触发日经指数期货卖盘，并掼压日本迅销(Fast Retailing)、软银 及KDDI Corp 股价，分别下跌3.1%、1.0%及1.5%。
这些个股合计让日经下跌了56点，占其跌幅的逾三分之一。
日经本周下跌6.0%，为连续第四周下跌，且料将创下2014年4月以来最大单周跌幅。
SMBC日兴证券投资研究暨投资者服务主管Chihiro Ohta表示，“那些在美国就业报告公布前持观望态度的投资者，如今正逐渐调整部位为卖出。”
东证股价指数 跌0.7%，JPX-日经400指数 跌0.8%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”