日本股市：因日圆走强打击出口股而下跌，关注美国就业报告

日圆升值不利出口股，推动日经指数 早盘中下跌1.2%至17,966.16点，开盘时一度上涨0.7%。

日圆升值亦触发日经指数期货卖盘，并掼压日本迅销(Fast Retailing)、软银 及KDDI Corp 股价，分别下跌3.1%、1.0%及1.5%。

这些个股合计让日经下跌了56点，占其跌幅的逾三分之一。

日经本周下跌6.0%，为连续第四周下跌，且料将创下2014年4月以来最大单周跌幅。

SMBC日兴证券投资研究暨投资者服务主管Chihiro Ohta表示，“那些在美国就业报告公布前持观望态度的投资者，如今正逐渐调整部位为卖出。”