韩国金融市场：美就业数据公布前韩股下跌，韩元持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
投资者在谨慎等待美国非农就业数据的公布，该数据可能会给美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息时点的决策上带来影响。
“在德拉吉讲话影响下，市场开盘时人气有所改善，目前投资者又将关注重点转回至美联储升息时间方面，”元大证券市场分析师Min Byung-kyu称。
Min指出，如果美联储本月稍晚开启利率正常化模式，则将有助缓解政策不确定性，因此对市场而言是好消息。
外资料连续第22个交易日卖超韩股，目前主板市场已卖超302亿韩元(2,536万美元)。
权重股现代汽车 下滑1.3%，另一支权重股三星电子 则上涨1%。
韩国最大物流公司CJ Korea Express 涨4.5%，因该公司宣布，其收购中国荣庆物流的谈判已进入最终阶段。
汇市方面，韩元兑美元 仍然持平，等待美国非农就业数据的公布。报1,191.7，与前一交易日收盘价1,190.3基本持平。
“韩元兑美元今日可能会在约1,188-1,195的区间波动，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon称。
韩国三年期公债期货9月合约 涨0.06点，报109.64。
0212GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,191.7 1,190.3
日圆/韩元 9.9474/524 9.9096
韩国公债期货 * 109.64 109.58
韩国综合股价指数 1,905.26 1,915.53
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 张明钧/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”