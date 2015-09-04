韩国金融市场：美就业数据公布前韩股下跌，韩元持稳

投资者在谨慎等待美国非农就业数据的公布，该数据可能会给美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息时点的决策上带来影响。

“在德拉吉讲话影响下，市场开盘时人气有所改善，目前投资者又将关注重点转回至美联储升息时间方面，”元大证券市场分析师Min Byung-kyu称。

Min指出，如果美联储本月稍晚开启利率正常化模式，则将有助缓解政策不确定性，因此对市场而言是好消息。

外资料连续第22个交易日卖超韩股，目前主板市场已卖超302亿韩元(2,536万美元)。

权重股现代汽车 下滑1.3%，另一支权重股三星电子 则上涨1%。

韩国最大物流公司CJ Korea Express 涨4.5%，因该公司宣布，其收购中国荣庆物流的谈判已进入最终阶段。

汇市方面，韩元兑美元 仍然持平，等待美国非农就业数据的公布。报1,191.7，与前一交易日收盘价1,190.3基本持平。

“韩元兑美元今日可能会在约1,188-1,195的区间波动，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon称。

韩国三年期公债期货9月合约 涨0.06点，报109.64。

0212GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,191.7 1,190.3

日圆/韩元 9.9474/524 9.9096

韩国公债期货 * 109.64 109.58

韩国综合股价指数 1,905.26 1,915.53

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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