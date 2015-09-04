全球贸易：就TPP协定召开部长级会议的支持度升温-日本经济财政大臣

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月4日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，对于就延宕多时的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)召开部长级会议、并在加拿大举行大选前予以通过的支持度逐渐升高。
甘利明在一场记者会上表示，“包括日本及美国在内等国家对于召开会议的支持度逐渐升高。”
就TPP展开协商的12国贸易部长未能在上月的夏威夷会议中达成协议；TPP涵盖的范围广达全球经济规模的40%。
加拿大将在10月19日举行选举，共同社上周报导指出，甘利明已就此表示关切，认为在选举活动开始后将很难继续推进谈判。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”