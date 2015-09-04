全球贸易：就TPP协定召开部长级会议的支持度升温-日本经济财政大臣

路透东京9月4日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，对于就延宕多时的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)召开部长级会议、并在加拿大举行大选前予以通过的支持度逐渐升高。

甘利明在一场记者会上表示，“包括日本及美国在内等国家对于召开会议的支持度逐渐升高。”

就TPP展开协商的12国贸易部长未能在上月的夏威夷会议中达成协议；TPP涵盖的范围广达全球经济规模的40%。