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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 10:57 BJT

全球贸易：就TPP协定召开部长级会议的支持度升温-日本经济财政大臣

路透东京9月4日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，对于就延宕多时的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)召开部长级会议、并在加拿大举行大选前予以通过的支持度逐渐升高。

甘利明在一场记者会上表示，“包括日本及美国在内等国家对于召开会议的支持度逐渐升高。”

就TPP展开协商的12国贸易部长未能在上月的夏威夷会议中达成协议；TPP涵盖的范围广达全球经济规模的40%。

加拿大将在10月19日举行选举，共同社上周报导指出，甘利明已就此表示关切，认为在选举活动开始后将很难继续推进谈判。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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