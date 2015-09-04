《汇市简讯》欧元/美元在亚洲盘窄幅区间波动，技术面中性

* 欧元/美元在亚洲盘呈现窄十字星型态，整固隔夜跌幅；受德拉吉讲话影响，该货币对隔夜跌0.95%

* 动能指标呈中性，五日、10日和20日移动均值发出的信号彼此矛盾--表明欧元/美元将盘整

* 规模均为16亿美元的期权的行权价1.1100和1.1200美元分别构成第一支撑和阻力位