《汇市简讯》欧元/美元在亚洲盘窄幅区间波动，技术面中性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/美元在亚洲盘呈现窄十字星型态，整固隔夜跌幅；受德拉吉讲话影响，该货币对隔夜跌0.95%
* 由于中国因假日休市，加上今日稍晚将公布美国非农就业数据，投资者继续离场观望
* 德国工业订单数据为风险事件
* 动能指标呈中性，五日、10日和20日移动均值发出的信号彼此矛盾--表明欧元/美元将盘整
* 规模均为16亿美元的期权的行权价1.1100和1.1200美元分别构成第一支撑和阻力位
* 图表：link.reuters.com/cer55w (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”