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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 11:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在亚洲盘窄幅区间波动，技术面中性

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* 欧元/美元在亚洲盘呈现窄十字星型态，整固隔夜跌幅；受德拉吉讲话影响，该货币对隔夜跌0.95%

* 由于中国因假日休市，加上今日稍晚将公布美国非农就业数据，投资者继续离场观望

* 德国工业订单数据为风险事件

* 动能指标呈中性，五日、10日和20日移动均值发出的信号彼此矛盾--表明欧元/美元将盘整

* 规模均为16亿美元的期权的行权价1.1100和1.1200美元分别构成第一支撑和阻力位

* 图表：link.reuters.com/cer55w (完)

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