版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 11:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元创下数年低点，受避险情绪影响

0253GMT

* 随着周三低点0.6982美元失守，澳元/美元一度触及2009年4月以来低点0.6960，最新报0.6975/77

* 亚洲市场避险情绪再度占据主导，商品货币走势艰难

* 日经香港8月PMI跌至2009年4月以来最低，因来自中国内地的新订单减少

* 该数据令市场焦点重新回到中国经济放缓上

* 澳元兑日圆跌幅也居前，盘中跌幅接近1%

* 2009年4月20日低点0.6953为下一支撑位，技术面显示，澳元/美元将跌至2009年3月低点0.6770

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐