《汇市简讯》澳元/美元创下数年低点，受避险情绪影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 随着周三低点0.6982美元失守，澳元/美元一度触及2009年4月以来低点0.6960，最新报0.6975/77
* 亚洲市场避险情绪再度占据主导，商品货币走势艰难
* 日经香港8月PMI跌至2009年4月以来最低，因来自中国内地的新订单减少
* 该数据令市场焦点重新回到中国经济放缓上
* 澳元兑日圆跌幅也居前，盘中跌幅接近1%
* 2009年4月20日低点0.6953为下一支撑位，技术面显示，澳元/美元将跌至2009年3月低点0.6770
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”