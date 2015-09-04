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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 11:26 BJT

澳新汇市：澳元创六年半新低，本周再度表现不佳

澳元全面受挫，兑欧元 亦走贬。

澳元兑加元 跌至两年低位0.9219加元，兑日圆 本周跌幅则达4.5%。

投资者最近几周来积极出脱澳元，多归咎于中国经济硬着陆疑虑升温所致。

新西兰元兑美元 下滑至0.6365美元，尾随澳元的跌势。

投资者开始考量新西兰央行下周将召开的决策会议。市场已充份反映该行将调降指标利率25个基点。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/龚芳; 审校 张荻/戴素萍)

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