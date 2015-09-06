主要国家经济指标预测--9月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 47 9月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,423 9月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- +2.2% 网路招聘广告 -- -0.5% 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- 0.7 领先指标(较前月) -- 1.2 0600 德国工业生产(较前月) 7月 +0.9% -1.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 正18.4 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- -0.3% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 8月 -- +1.2% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 7月 -- 5,586 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 -- -0.4% 环比年率 -- -1.6% 9月7日-9月8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月4日(五) 0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 +0.6% -- 0600 德国工业订单(较前月) 7月 -1.4% -0.6% 0645 法国消费者信心指数 8月 93 94 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.4% -1.4% 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增17.3 增22.0 民间就业岗位(万个) 增14 增21.5 制造业就业岗位(万个) 减少1.7 增0.5 政府部门就业岗位(万个) 增3.3 -- 失业率 5.1% 5.2% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.2% 每周平均工时 34.6 34.5 劳动力就业参与率 62.6% -- 1230 加拿大就业人口变动(万人) 8月 增1.2 减少0.45 失业率 7.0% 6.8% 全职就业人数(万人) 增5.44 -- 兼职就业人数(万人) 减4.24 -- 就业参与率 65.9% -- 劳动生产率(较上季) 第二季 -0.6% -0.6% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 55.6 -- 经季节调整的PMI 58 52.0(完)