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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--9月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
   
    
    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月        --         47
    
    9月6日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          8月        --      12,423

    9月7日(一)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           8月        --       +2.2%
                网路招聘广告                                      --       -0.5%
    0500 日本同时指标(较前月)                          7月        --         0.7
             领先指标(较前月)                                     --         1.2
    0600 德国工业生产(较前月)                          7月      +0.9%      -1.4%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    9月        --      正18.4
    2245 新西兰制造业销售                           第二季        --       -0.3%
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   8月        --       +1.2%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  8月        --       +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              7月        --       5,586
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)        第二季修正值        --       -0.4%
                              环比年率                            --       -1.6% 
    
    9月7日-9月8日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   8月        --       -0.6%
                        (较上年同期)       截至8月的三个月        --       +7.9%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    9月4日(五)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                      7月      +0.6%        --
    0600 德国工业订单(较前月)                          7月      -1.4%     -0.6%
    0645 法国消费者信心指数                            8月         93        94
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月      -0.2%     -0.2%
                                (较上年同期)                    -1.4%     -1.4%
    1230 美国非农就业岗位(万个)                        8月     增17.3    增22.0
         　　民间就业岗位(万个)                                  增14    增21.5
         　　制造业就业岗位(万个)                             减少1.7     增0.5
         　　政府部门就业岗位(万个)                             增3.3        --
         　　失业率                                              5.1%      5.2%
         　　平均时薪(较前月)                                   +0.3%     +0.2%
         　　每周平均工时                                        34.6      34.5
        　　 劳动力就业参与率                                   62.6%        --
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                      8月      增1.2  减少0.45
               失业率                                            7.0%      6.8%
               全职就业人数(万人)                              增5.44        --
               兼职就业人数(万人)                              减4.24        --
               就业参与率                                       65.9%        --
               劳动生产率(较上季)                   第二季      -0.6%     -0.6%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 8月       55.6        --
                   经季节调整的PMI                               58        52.0(完)

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