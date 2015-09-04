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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 11:44 BJT

《全球汇市》ECB宽松立场压抑欧元，市场等待美国非农就业数据

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1122 1.1121 0.01 -8.06 1.2097

美元/日圆 119.54 120.06 -0.43 0.07 119.68

欧元/日圆 132.95 133.52 -0.43 -8.45 144.78

美元/瑞郎 0.9715 0.9728 -0.13 -2.27 0.9941

英镑/美元 1.5240 1.5255 -0.10 -2.14 1.5573

美元/加元 1.3216 1.3174 0.32 13.75 1.1618

澳元/美元 0.6975 0.7015 -0.57 -14.61 0.8168

新西兰元/美元 0.6364 0.6394 -0.47 -18.38 0.7797

澳元/日圆 83.380 84.220 -1.00 -14.68 97.750

新西兰元/日圆 76.050 76.770 -0.94 -18.66 93.310

英镑/日圆 182.18 183.15 -0.53 -1.97 186.38

澳元/新西兰元 1.0953 1.0951 0.02 4.62 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/许娜/孙国玉/杜明霞；审校 蔡美珍/戴素萍/龚芳)

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