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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 12:22 BJT

路透基点：中信资本18亿港元子弹式贷款案获13家银行参贷-TRLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中信资
本控股有限公司18亿港元(2.32亿美元)三年期子弹式贷款，在一般银团阶
段吸引13家银行参贷。
    
    目前处于最后的文档准备阶段，贷款协议可能在本月底前签订。
    
    中银香港、交通银行香港分行、光大银行香港分行、恒生银行、汇丰
银行和华侨银行担任牵头行兼簿记行。
        
    本次贷款分为两部分：A部分是6亿港元定期贷款，B部分是12亿港元
循环贷款。两部分贷款利率均为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基
点，最高综合收益250个基点。
     
    贷款将用于对2015年9月到期的两年期15亿港元子弹式贷款再融资，
以及用于运营资本。(完)
  
 (翻译 张荻； 审校 张涛)

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