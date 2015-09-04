路透基点：中信资本18亿港元子弹式贷款案获13家银行参贷-TRLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中信资 本控股有限公司18亿港元(2.32亿美元)三年期子弹式贷款，在一般银团阶 段吸引13家银行参贷。 目前处于最后的文档准备阶段，贷款协议可能在本月底前签订。 中银香港、交通银行香港分行、光大银行香港分行、恒生银行、汇丰 银行和华侨银行担任牵头行兼簿记行。 本次贷款分为两部分：A部分是6亿港元定期贷款，B部分是12亿港元 循环贷款。两部分贷款利率均为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基 点，最高综合收益250个基点。 贷款将用于对2015年9月到期的两年期15亿港元子弹式贷款再融资， 以及用于运营资本。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)